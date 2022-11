Buurtbewoners van de Industrieweg Zuid in Suriname alarmeerden de politie van Latour dat er al drie dagen een zwart gelakte Toyota Mark-X met het volgnummer PG-63-79 onbeheerd is achtergelaten aan de Industrieweg Zuid nabij de Saronbrug.

De politie is na de melding ter plaatse geweest voor onderzoek. Het is vooralsnog niet bekend wie de eigenaar van het voertuig is.

De agenten van Latour lieten de wagen naar het politiebureau wegslepen.