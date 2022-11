Zanger hit ‘Love Nwantiti’ geeft eerste concert in Suriname

De Afro Beat-ster CKay van Nigeria, bekend van de hitsong ‘Love Nwantiti’ (ah ah ah), is ook naar Suriname gehaald voor het geven van een concert. Hij is de hoofdact van het eerste Juicy Festival, dat op 24 november in At Live Entertainment Center voorheen Flamboyant Park wordt gehouden.

King Promise, de Ghanese afrobeats-singer-songwriter bekend om verschillende nummers zoals ‘Oh yeah’, ‘Selfish’ en ‘Tokyo’ is ook van de partij. Verder zijn uit Nederland Poke en Jayh gecontracteerd voor het het festival. Uit Suriname zijn dat de dancehallsensatie Psycho, Mony Hond ‘The Caribbean Golden Boi’ Bordo en Jackson Blaai.

‘Love Nwantiti’ is de meest geshazamde track ter wereld, stond bovenaan YouTube’s Global Chart en is één van de meest populaire liedjes op TikTok en Instagram Reels. De track werd in 2019 al uitgebracht als tweede single van de EP CKay The First.

Toch is dat niet de track die nu helemaal viral gaat. In 2020 maakte CKay een remix van het nummer met de Nigeriaanse zanger Joeboy en de Ghanese zanger Kuami Eugene (onder).

Het eerste Juicy Festival wordt georganiseerd door G.M.E. 1, een nieuwe event organisatie.