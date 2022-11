Pakketten actie voor minderbedeelden Nieuw Nickerie

Afgelopen zaterdagochtend zes uur verzamelden zich mensen op het Willemsplein in het centrum van Nieuw Nickerie. Ongeacht het vroege uur of de muskieten wilden ze zo vroeg mogelijk aanwezig zijn. Om half negen begon namelijk de distributie van 400 voedselpakketten.

Deze werden uitgereikt aan degenen die tevoren hiervoor een tegoedbon hadden ontvangen. De bonnen werden verdeeld onder andere door leerkrachten op scholen, kerkelijke werkers en opvanginstellingen.

De lokale coördinator Pastor Giliano Eli was heel tevreden met de pakketten actie die om 10.00u was afgerond. Er was ook gezorgd voor een bus die ook mensen had opgehaald in Klein en groot Henar Polder. Elk pakket had een waarde van 320 SRD o.a aan bruine bonen, spijsolie, rijst en sardien.

Het belangrijkste dat ze wilden geven was niet enkel een pakket maar ook wat liefde en hoop. Er wordt gezongen en waar mensen dat op prijs stelden voor mensen gebeden. Er werd niet gelet op religie, leeftijd, of afkomst. Een oma met zes jonge kinderen in haar kielzog neemt glimlachend haar pakketten in ontvangst.

Een Dominicaanse vertelde de werkers dat ze hier kwam om in een bar te werken. Ze heeft het zwaar, en wil eigenlijk liever alleen nagels doen. Het pakket is een hulp voor haar, want nadat ze haar huur heeft betaald heeft ze niet veel over om maandelijks rond te komen.

Initiatiefnemer Gloria Lie Kwie Sjoe van Stg Weid Mijn Lammeren in Suriname, meldt dat het pakket een geschenk was van mede gelovigen. “Nadat Paramaribo op Fri mangron 1000 pakketten had ontvangen mocht Nickerie niet worden vergeten. Het verlangen is om nog voor het einde van dit jaar nog meerdere districten te willen aandoen. We zijn blij met de medewerking van de Nickeriaanse kerkleden en vrijwilligers waardoor alles vanmorgen vlot, eerlijk en ordelijk is verlopen.”