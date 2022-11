Vrouw in woning te Rijsdijk door rovers overmeesterd en gekneveld achtergelaten

Een 40-jarige vrouw in Suriname is dinsdagavond in haar woning te Rijsdijk overmeesterd en beroofd door drie criminelen.

Volgens het slachtoffer was ze in haar slaapkamer op bed, toen ze de voordeur van de woning hoorde opengaan. Ze stond op om poolshoogte te nemen en werd gelijk daarna overrompeld door drie gemaskerde mannen, die de woning middels braak waren binnengedrongen.

Volgens de aangeefster waren ze gewapend met vuistvuurwapens en een jachtgeweer.

Tijdens de beroving werd ze met stukken kleding gekneveld en werd haar woning doorzocht en overhoop gehaald. De buit betreft 3.000 SRD, 100 euro, sieraden, een mobiele telefoon en een tablet.

De aangeefster had een illegaal jachtgeweer in huis. Ook dat is door de indringers weggenomen.

Na enige tijd wist ze zich te bevrijden en belde de Surinaamse politie op, die ter plaatse ging voor onderzoek. Het is niet bekend hoe de verdachten de plaats hebben verlaten. De politie van Rijsdijk is belast met het onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.