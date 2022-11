Auto slaat over de kop en ‘vliegt’ in trens 

Deze personenauto is vanmiddag rond 16.00 uur van de Martin Luther Kingweg geraakt, over de kop geslagen en in een trens beland.

Volgens ooggetuigen reed de bestuurder hard en is de wagen letterlijk gevlogen in het water. De automobilist bleef ongedeerd.

De auto reed over de Martin Luther Kingweg richting Latourweg. Even voorbij de Ramgoelamweg verloor de bestuurder de controle over het stuur, waarna de wagen van de weg raake. Het voertuig sloeg vervolgens over de kop en belandde in de trens.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd opgeroepen om de zwaar beschadigde auto uit de trens te takelen en af te voeren.