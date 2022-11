Surinaamse organisaties ontevreden over geplande slavernij-excuses december

Diverse Surinaamse belangenorganisaties in Nederland en Suriname zijn niet tevreden over het plan van het Nederlandse kabinet, om op 19 december excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Men vindt dat Nederland te haastig te werk gaat en snapt niet dat is gekozen voor minister Weerwind om naar Paramaribo af te reizen.

Gisteren werd bekend dat acht leden van het kabinet op 19 december excuses zullen gaan maken voor het slavernijverleden. Dat gaan ze doen op acht verschillende plekken in de wereld: in Nederland, Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten.

Onder meer de De Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS), het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden, Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en de Vereniging Ons Suriname (VOS) hebben kritiek op de plannen van het Nederlandse kabinet geuit.