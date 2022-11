Politie zoekt vuurwapengevaarlijke verdachte schietpartij Drambrandersgracht

De politie in Suriname is op zoek naar deze man die betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige schietpartij op dinsdag 15 november aan de Drambrandersgracht in Paramaribo.

Het zou gaan om de 39-jarige Glenn S. waarvoor de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie vandaag een interne opsporing heeft uitgebracht.

Bij de beschieting op klaarlichte dag kwam een jongeman met de roepnaam ‘Keitho’ ter plaatse om het leven.

De afdeling Kapitale Delicten heeft intussen één persoon aangehouden in deze spraakmakende zaak. De aangehouden persoon is een man die samen met het slachtoffer in de auto zat.

Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat het zou gaan om een uit de hand gelopen ripdeal. Dit is echter niet officieel bevestigd door de Surinaamse politie.