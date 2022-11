Visser voor poging brandstichting ingesloten

De 61-jarige visser Sewkumar B. is woensdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld wegens poging tot brandstichting.

De man kreeg onderdak van een ondernemer aan de Tout Lui Fautkanaalweg. Hij vertoefde in een kamp. Enkele dagen terug kreeg de man ruzie met de voorman van de ondernemer. Daarbij zou de verdachte gedreigd hebben alles in brand te zullen steken.

Dinsdagavond kreeg de politie van Livorno melding van een brand op het voormelde adres. Daar aangekomen bleek dat er inderdaad sprake was van brandstichting. Het lukte de buren om het vuur te blussen, waardoor erger is voorkomen.

De buurtbewoners zagen de man na de brand met een tas van de plaats vertrekken. Ze hebben sterk het vermoeden dat de verdachte de brand heeft gesticht.

Het lukte de politie om de verdachte in de kraag te vatten. Hij ontkende het feit met klem en gaf aan dat hij niets anders dan zijn lijfskleren had meegenomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sewkumar in verzekering gesteld.