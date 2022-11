Man dood nadat auto onder vuur wordt genomen na achtervolging

Een man is vanmiddag rond 14.00u doodgeschoten in een auto aan de Drambrandersgracht in Suriname. Vernomen wordt dat hij achtervolgd werd door een andere auto en daarna onder vuur werd genomen.

Het grijs gelakte voertuig waarin het slachtoffer reed is doorzeefd door kogels. Nadat hij beschoten was knalde hij frontaal op een Noah busje bij de Albina taxiplaats (foto).

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er meer dan 13 schoten zijn gelost. De schutter verliet de plaats na het schieten.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn momenteel ter plaatse bezig met het onderzoek.

De beschoten auto: