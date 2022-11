Familie verzoekt om video doodgeschoten Keitho niet te delen

De persoon die dinsdagmiddag op klaarlichte dag werd doodgeschoten in een auto aan de Drambrandersgracht in Suriname, is een jongeman die bekend staat als Keitho. Dat hebben vrienden en familie laten weten. Hij bestuurde een grijze Toyota Vitz en reed over bovengenoemde weg, toen de auto rond 13.45u onder vuur werd genomen vanuit een pick-up.

Er zou bijkans 18 keer op de auto geschoten zijn en het voertuig vertoont diverse kogelinslagen. Het slachtoffer zat met nog iemand in de auto. Deze persoon heeft na het schieten de plaats verlaten.

De schutter zou na het schieten uit de pick-up zijn gestapt en heeft vermoedelijk een tas uit de grijze auto gepakt. Vervolgens stapte hij weer in de pick-up die hard wegreed.

Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de grijze auto werd een vuurwapen door de politie aangetroffen. Dit is door de politie in beslag genomen evenals het voertuig.

Kort na de schietpartij verschenen er videobeelden online, waarin te zien is dat het slachtoffer dood in de auto ligt. De familie heeft gevraagd om deze beelden die momenteel rond gaan niet te delen. “Wij hebben het moeilijk en vooral zwaar genoeg met dit verlies. Wij vinden het namelijk ontzettend ongepast dat wij op deze wijze te zien/horen moeten krijgen dat ons zoon/broertje/neefje is heengegaan”, aldus een familielid.

De afdeling Kapitale Delicten heeft intussen één persoon aangehouden in deze spraakmakende zaak. De aangehouden persoon is de man die samen met het slachtoffer in de auto zat.

Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat het zou gaan om een uit de hand gelopen ripdeal. Dit is echter niet officieel bevestigd door de Surinaamse politie.