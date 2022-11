Pitbull maakt korte metten met inbreker

Een man die dinsdagavond probeerde in te breken in een huis aan de Walabastraat in Suriname, heeft aan zijn poging een flinke bijtwond overgehouden. Hij werd op het erf van de bewoners namelijk aangevallen door een pitbull.

De man werd daarbij gebeten in zijn been. Hij riep om hulp en werd door de buurtbewoners aangehouden.

De politie van Nieuwe Haven werd ingeschakeld en heeft de verdachte naar het politiebureau overgebracht.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de gebeten man in verzekering gesteld. Met de pitbull gaat het goed