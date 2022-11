Gezochte verdachte schietincident in Frans-Guyana aangehouden

De man die door de Surinaamse politie gezocht werd vanwege betrokkenheid bij het het gewelddadig schietincident aan de Drambrandersgracht, is vandaag aangehouden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om Glenn S., die woensdag 16 november werd aangehouden op de luchthaven van Frans-Guyana. Na het schietincident zou hij gevlucht zijn naar het buurland van Suriname.

Het Korps Politie Suriname en de Surinaamse inlichtingendienst hadden de informatie gedeeld met de Franse autoriteiten. Die wisten de man, die vermoedelijk de Nederlandse nationaliteit heeft, aan te houden.

Hij zal volgens procedure overgedragen worden aan Suriname in verband met het verdere onderzoek

Bij dat schietincident dinsdagmiddag werd een jongeman die bekend staat als Keitho op klaarlichte dag doodgeschoten. De man die bij hem in de auto zat, is de 29-jarige Fernando B. Hij rende hard weg en is kort na de schietpartij aangehouden door RBTP en overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.

Van de schietpartij zijn woensdag onderstaande beelden uitgelekt: