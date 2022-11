Atompai suggereert dat ontslag Gentle en Hellings een actie is van de VHP

Poetini Atompai, voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), had vanmiddag na de ALV een gesprek met assembleevoorzitter Marinus Bee. Hij suggereerde daarbij dat het ontslag van inspecteurs Sergio Gentle en Raoul Hellings een actie is van de VHP en niet van de andere coalitiepartners.

Hij werd direct geremd door Bee die hem aangaf de zaak niet emotioneel te bespreken. Atompai was echter niet voor rede vatbaar en ging in twee instantie door op de politieke tour, om zijn mening over de VHP door te drukken.

Uiteindelijk stelde de assembleevoorzitter voor om de zaak waar het om draait in een kleiner verband binnenskamers te bespreken.

Kijk hier naar een uitzending van D-TV: