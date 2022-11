Ministerie: ‘Onjuiste berichtgeving ontslag gewezen politiefunctionarissen’

“In de afgelopen uren zijn er tal van onjuiste en verwarrende berichten verspreid omtrent het ontslag van twee politiefunctionarissen”, meldt het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie zojuist.

Het ministerie stelt de samenleving gerust dat de correcte procedures en juiste grondslagen zijn gevolgd bij het opleggen van de tuchtstraf van ontslag aan betreffende gewezen politiefunctionarissen. 

Het ministerie is bezig om alle voorzieningen te treffen om de orde, rust en veiligheid waar de samenleving recht op heeft te garanderen. In dit kader wordt ook overwogen om een kort geding in te stellen.