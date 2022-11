Hellings en Gentle ontslagen: morgen spoed ALV Politiebond

Hoofdinspecteurs van het Korps Politie Suriname, Raoul Hellings en Sergio Gentle, zijn ontslagen. De afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) heeft een uitgebreid onderzoek verricht en een rapport opgemaakt. Op basis daarvan is er een zeven pagina tellende ontslag resolutie uitgebracht.

Daarin staan de gronden opgenomen van ontslag van beide politiefunctionarissen. Het gaat om onder andere onwettig verzuim in de periode gelegen tussen 18 juli tot 29 juli 2022. Daarbij hebben ze tijdens gehouden protestacties dienstvoertuigen ingezet.

Daarnaast hebben ze ten behoeve van de staat de dienstvoertuigen getankt. Ondanks herhaalde aanzeggingen van de waarnemend korpschef om de dienstvoertuigen met bijbehorende tankboeken in te leveren hebben ze zulks nagelaten.

Ook hebben ze deelgenomen aan protestacties zonder daartoe een vergunning van de districtscommissaris te hebben. Verder hebben ze de samenleving opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Hellings heeft zich ingelaten in het politionele onderzoek in de zaak van de aspirant van politie K., die aangehouden was wegens poging moord, zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Dit terwijl inspecteur Lloyd Tolud de opdracht reeds had gegeven om de verdachte K. aan te houden ter voorgeleiding van een hulpofficier. Terwijl K. werd opgehouden ter voorgeleiding begaf Hellings zich naar het politiebureau Nieuwe Haven, waarbij hij zich heeft ingelaten met deze zaak. Uiteindelijk is Hellings samen met de verdachte K. van het bureau weggelopen.

Door al deze handelingen is het imago van het korps in ernstige mate geschaad.

In navolging van het politiehandvest zijn de zaken tegen Hellings en Gentle door de waarnemend KC en waarnemend Procureur-Generaal (PG) besproken, waarna is beslist dat aan deze politiefunctionarissen een tuchtstraf van ontslag wordt opgelegd.

Naar aanleiding van deze ontslagresoluties heeft het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) op dinsdag 8 november al haar leden en structuren opgeroepen ter bijwoning van een zeer belangrijke algemene ledenvergadering (ALV).