In de grote hal van de Politieacademie in Suriname, is zojuist de ALV van de Surinaamse Politiebond (SPB) gestart. Daarbij zal het ontslag besproken worden van de inspecteurs Sergio Gentle en Raoul Hellings.

Er wordt geen pers toegelaten tijdens de vergadering.

De SPB heeft eerder aangegeven zich niet neer te leggen bij het ontslag van Gentle en Hellings. Op de agenda staat ook de besluitvorming hierover.

De aanwezigen: