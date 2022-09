Vijf mogelijke plekken voor Haags monument over slavernijverleden

De gemeente Den Haag laat het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde (KITLV) onderzoek doen naar het koloniale en slavernijverleden van de hofstad. De uitkomsten moeten op 20 november worden gepresenteerd in Het Nationale Theater in Den Haag.

Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat er volgend jaar een monument over het slavernijverleden in Den Haag komt te staan. Daarvoor zijn vijf mogelijke plekken in beeld, te weten: het voormalige ministerie van Koloniën, het Mauritshuis op het Plein, een tuin bij Paleis Noordeinde, op het Lange Voorhout (voor theater Diligentia) of voor het Bentinck Huis ernaast.

Voor het einde van het jaar moet er een advies liggen over het aantal monumenten, de locaties, de kunstenaars, het programma van eisen en het schetsontwerp meldt Omroep West.

De bedoeling is dat het monument in 2023, tijdens de 160ste herdenking van de afschaffing van de Trans-Atlantische slavernij, wordt onthuld.