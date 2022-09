‘Lijdensweg om in beslag genomen gelden terug te krijgen’

Een man die vorige maand ten onrechte was aangehouden en in september in vrijheid werd gesteld, heeft nog steeds de bij hem in beslag genomen gelden niet terug.

Dat zegt zijn advocaat Derrick Veira tegen de redactie van Waterkant.Net. Zijn client C.S. werd op 31 augustus aangehouden en in september in vrijheid gesteld door het Hof van Justitie in Suriname. Bij de aanhouding werd zijn geld in beslag genomen.

Het bevel tot teruggave is reeds geruime tijd door het Surinaamse Openbaar Ministerie bevolen. Na een bevel tot teruggave op het Parket van de Procureur-Generaal te hebben ontvangen, wendde C.S. zich meteen naar de politie ter retournering van de in beslag genomen spullen, waaronder diverse geldbedragen.

“Ondanks een bevel van teruggave van de in beslag genomen gelden, kan mijn client zijn geld van de afdeling Kapitale Delicten maar niet terugkrijgen, aldus de raadsman.

Tot heden heeft C.S. dus, ondanks de persoonlijke aanwezigheid van zijn raadsman bij de afdeling Kapitale Delicten, zijn geld niet kunnen krijgen. “Het is nodig en noodzakelijk, dat het Korps Politie Suriname gaat begrijpen, dat een bevel tot teruggave ten spoedigste moet worden uitgevoerd”, aldus Veira.

Volgens de raadsman gaat het om een geldbedrag in Euro en SRD.