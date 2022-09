Bewaker verfwinkel gekneveld achtergelaten na poging roofoverval

Drie criminelen hebben afgelopen nacht rond 03.00u een bewaker van een verfwinkel aan de Indira Gandhiweg in Suriname, gekneveld achtergelaten. Dit deden zij bij een poging tot roof.

Volgens de 60-jarige bewaker was een van de daders gewapend met een vuistvuurwapen. Hij werd omstreeks 02.45 uur mishandeld en gekneveld aan zijn handen en voeten. Het is vooralsnog niet bekend waarom de daad niet is voltooid.

De bewaker is een Haïtiaan, die de taal niet machtig is en het gebeurde niet goed kon navertellen.

Pas vanmorgen half acht werd de melding bij de politie gedaan toen medewerkers van het desbetreffende bedrijf de bewaker gekneveld hebben aangetroffen. Hij werd toen van zijn benarde situatie bevrijd.

Er zijn camerabeelden die door de Surinaamse politie zijn veiliggesteld. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.