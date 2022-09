President Santokhi ontvangt Franse minister van Justitie

Op vrijdag 30 september 2022 heeft President Santokhi, Eric Dupond- Moretti, de minister van Justitie van Frankrijk ontvangen op het Presidentieel Paleis.

Daarbij waren aawezig de Ambassadeur van Frankrijk in Suriname, Nicolas de Lacoste; de Franse Advisor for International and Europa Affairs, Isabella Jegouzo; Deputy Director of Cabinet, Laureline Peyreffite en Chief of Cabinet, Marie Agnés Kikano.

De Franse minister is op uitnodiging van zijn collega minister Amoksi in Suriname om de relatie tussen beide landen verder te intensiveren op het gebied van Justitie en Veiligheid.

Er zijn reeds werkafspraken gemaakt tussen beide landen op diverse gebieden waaronder; drug trafficking, bestrijden van illegale goudwinning in het grensgebied tussen Suriname en Frans- Guyana, het tegengaan van corruptie, samenwerking op het gebied van gevangeniswezen en capaciteitsversterking.

Het staatshoofd is tevreden met de tot nu toe bereikte resultaten en kijkt uit naar het verder intensiveren van de samenwerking tussen Suriname en Frankrijk.