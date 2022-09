Slepende burenruzie ontaardt in diefstal, vernieling en vrijheidsberoving

Het geschil tussen twee buren, die al enige tijd in onmin met elkaar leven, is afgelopen woensdag flink uit de hand gelopen waarbij een autoruit is vernield, iemand van zijn vrijheid is beroofd, er sprake is van mishandeling en diefstal. Dit gebeurde aan de Baboengorogoroweg in Suriname.

Twee mannen zijn die ochtend gewapend met houwers de woning van hun 52-jarige buurvrouw, G.K., binnengedrongen. De dochters van de vrouw, die de mannen in de woning betrapten, dachten in eerste instantie dat het om rovers ging.

Ze riepen om hulp, waarna de moeder en een andere dochter van de aangeefster zich snelden naar de kamer. Zij zagen twee mannen, van wie ze een herkenden als de broer van hun buurvrouw.

Een van de mannen gooide een kruk in de richting van de aangeefster, die geraakt werd aan haar hoofd. Ze liep hierdoor verwondingen op. Vervolgens verschaften de mannen zich de toegang tot de slaapkamers en daaruit zouden ze 5.000 euro en twee mobiele telefoons hebben weggenomen.

Intussen kwam de 16-jarige zoon van de aangeefster ook erbij, die door beide mannen werd mishandeld en werd gesleurd naar een auto. Hij werd in de gereedstaande auto meegenomen. Volgens de jongen lukte het hem om uit de rijdende auto te springen.

De politie van Houttuin werd ingeschakeld, die na de melding ter plaatse ging voor onderzoek. Het onderzoek duurt nog voort.