Minister Achaibersing tekent protocol van overdracht en neemt afscheid

De Surinaamse minister van Financiën & Planning Armand Achaibersing tekent vandaag het protocol van overdracht en neemt daarna afscheid van zijn collega’s. De bewindsman had in augustus zijn portefeuille om persoonlijke redenen ter beschikking gesteld aan de president van Suriname.

De scheidende minister heeft de afgelopen periode veel te verwerken gehad in de privé sfeer. Hij verloor onlangs zijn kleinzoon, die in juni dit jaar werd doodgeschoten door diens vader. Hij zou aanvankelijk per 1 september 2022 zijn portefeuille neerleggen, maar bleef nog even aan.

Achaibersing gaf gisteren zijn laatste persconferentie getiteld ‘Update beleid afgelopen 2 jaar’. Hij zei daarbij dat hij geen gouden handdruk krijgt, maar met lege handen weggaat. Hij weet nog niet wie hem gaat opvolgen. Wel is duidelijk dat ministers Albert Ramdin en Silvano Tjong-Ahin voorlopig zullen waarnemen op deze post.

Armand Achaibersing was in 2017 voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam) en werkte in de top van Assuria NV. Medio dat jaar nam hij de taken over als algemeen directeur van deze verzekeringsmaatschappij. Daarnaast bleef hij aan als voorzitter van Survam.

Na de verkiezingen van 2020 nam hij namens de VHP zitting in het kabinet-Santokhi als minister van Financiën en Planning in het kabinet-Santokhi. De Stichting Hart voor Suriname Worldwide riep Achaibersing uit tot minister van het jaar 2021.

Over zijn vertrek zei hij dit: