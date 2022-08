Armand Achaibersing blijft nog even aan als minister van financiën

Armand Achaibersing, die per 1 september 2022 zijn portefeuille neerlegt als minister, zal nog even aanblijven als bewindsman bij het ministerie van financiën in Suriname.

Dat verneemt de redactie van Waterkant.Net uit betrouwbare bron.

Twee weken geleden schreef minister Achaibersing zijn ontslagbrief en gaf aan per 1 september minister af te zijn. Hij deed dat om persoonlijke reden.

Afgelopen week werd duidelijk dat er er internationaal zwaar wordt getild aan zijn vertrek. Ook werd er een online petitie opgezet om hem te overtuigen aan te blijven als minister.

Diverse bronnen melden aan onze redactie dat Achaibersing nu nog even enkele weken zal aanblijven, tot er een geschikte vervanger is.

UPDATE – het bericht is bevestigd door de Communicatie Dienst Suriname die schrijft:

Heden heeft de president van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi, een persoonlijk onderhoud gehad met de minister van Financiën en Planning, de heer Armand Achaibersing. Het gesprek vond plaats in een openhartige sfeer.

Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de brief welke minister Achaibersing begin augustus jl. aan president Santokhi had overhandigd en waarin hij om persoonlijke redenen zijn portefeuille ter beschikking stelde aan het staatshoofd. Eerder had de president aangegeven dat de privacy van de minister en zijn familie gerespecteerd moest worden.

De president heeft aan de minister kenbaar gemaakt dat hij begrip en respect heeft voor het standpunt van de minister. De president heeft ook aangegeven dat de minister tot nu toe een belangrijke en substantiële bijdrage heeft geleverd aan de noodzakelijke hervorming van de Surinaamse economie, op weg naar structureel herstel en duurzame ontwikkeling.

In dit verband is van gedachten gewisseld over een aantal belangrijke lopende trajecten waarin het ministerie van Financiën en Planning een cruciale rol vervult. Het gaat in deze met name om de voorbereiding en afronding van de Begroting 2023, de goedkeuring van het BTW-project, het hervormingstraject onder een IMF gestuurd programma en de lopende herschikkingsonderhandelingen met commerciële en bilaterale crediteuren.

Op basis van deze gedachtegang heeft de president een beroep gedaan op de bewindsman om, in afwachting van het identificeren van een geschikte opvolger en een passende overdracht, nog enkele weken aan te blijven als verantwoordelijke beleidsautoriteit op het ministerie van Financiën en Planning. De president gaf ook aan dat zoveel als mogelijk rekening gehouden zal worden met de persoonlijke omstandigheden van de minister.

Minister Achaibersing heeft aangegeven dat hij bereid is mee te werken aan het verzoek van de president en heeft toegezegd nog enkele weken zijn directe bijdrage te zullen blijven leveren, en daarmee de president de gelegenheid te geven een passende opvolger te identificeren.