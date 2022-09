Man dood nadat houtblok op hem valt tijdens laadwerkzaamheden

De 35-jarige V.P. is dinsdag tijdens werkzaamheden op een houtconcessie in Suriname overleden, nadat een houtblok op hem viel. Dit gebeurde in het district Brokopondo.

Uit het onderzoek blijkt dat een loader bezig was houtblokken in een vrachtwagen in te laden. Door tot nog toe onbekende reden is een houtblok van de loader op het slachtoffer terechtgekomen.

De man liep ernstige verwondingen op en heeft niet lang daarna het leven gelaten.

Het ontzielde lichaam werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door een uitvaartbedrijf vervoerd naar Klaaskreek, waar een arts de dood vaststelde. Hierna zal het stoffelijk overschot worden afgestaan aan de nabestaanden.