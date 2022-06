Vader (36) en 17-jarige zoon dood bij familiedrama Redidotistraat

De vader en zoon, die donderdag aan het begin van de avond om het leven zijn gekomen aan de Redidotistraat in Suriname, zijn de 36-jarige Renato B. en zijn 17-jarige zoon Danique B. Het motief is nog onbekend. Vernomen wordt dat de 36-jarige man kampte met psychische problemen.

Hij zou zijn zoon hebben doodgeschoten en daarna de hand aan zichzelf hebben geslagen. De man gebruikte een jachtgeweer voor zijn daad.

Waterkant verneemt dat de 17-jarige een kleinzoon is van minister Achaibersing en met zijn moeder aan de Nagelstraat (zijstraat Kwattaweg) woont. Donderdagmiddag omstreeks 17.30 uur werd hij gebeld door zijn vader en ging vervolgens naar diens woning aan de Redidotistraat.

Kort nadat de 17-jarige bij zijn vader was aangekomen, hoorden omstanders twee schoten. Zij stelden een onderzoek in en troffen vader en zoon in de garage met schotverwondingen.

De politie werd ingeschakeld en arriveerde snel op locatie. Twee ambulances die ook snel ter plaatse waren, konden onverrichterzake terugkeren omdat de slachtoffers reeds waren overleden. Vader en zoon hebben schotwonden aan de borst.

Het onderzoek duurt voort.