Lijk van man gevonden in de omgeving van de Afobakaweg

Ter hoogte van mast 54 bij de Afobakaweg in Suriname, is vanmiddag het het levenloos lichaam van een man aangetroffen. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie alsook de brandweer zijn ter plaatse voor onderzoek.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om het lijk van een man die gekleed is in een boxershort. Het levenloos lichaam is aangetroffen in een ondergelopen zandput.

Er wordt door de autoriteiten rekening ermee gehouden dat gaat om het lichaam van een 77-jarige man die als vermist was opgegeven, nadat hij met een vlucht uit Nederland Suriname was binnengekomen en vanuit de luchthaven spoorloos was verdwenen. Dit is echter nog niet bevestigd.

Vandaag waren er gespecialiseerde eenheden in samenwerking met het Nationaal Leger en externe deskundigen bezig met een zoekactie naar de man. Op een bepaald moment braken ze de zoekactie af, toen zij nadere bijzonderheden binnen kregen: