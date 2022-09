77-jarige man spoorloos na aankomst op Zanderij

De 77-jarige Robbie Grootfaam is zondag vanuit Amsterdam aangekomen op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname. Volgens de familie was de man een beetje verward en is hij na het ophalen van de koffers ineens spoorloos verdwenen.

De familie zegt dat Grootfaam door de douane is gegaan. Na het ophalen van de koffers is hij gescheiden geraakt van zijn vrouw en sindsdien spoorloos.

“We weten niet waar hij op dit moment is. Hij kan op dit moment verward zijn. We hebben dit aangegeven bij Zanderij, taxibedrijven en bij de Surinaamse politie, maar we hebben uw hulp nodig.

Heeft u Robbie gezien of weet u waar hij is, contact ons”, aldus Jacqueline Van Der Hoorn-Learbuch.