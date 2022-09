Man in rug geschoten op goudveld vanwege ruzie om telefoon

Afgelopen weekend is een man op een goudveld in Suriname in zijn rug geschoten. Het zou gaan om een oude vete over een telefoon, die uit de hand is gelopen.

De verdachte is de 18-jarige S.K. alias Koda, die het slachtoffer J.M. op een goudveld te Nieuw Koffiekamp met een vuistvuurwapen in zijn rug schoot. De ingeschakelde politie trof de neergeschoten man aan op de poli te Brownsweg.

Hij was niet aanspreekbaar en is met een schotwond door de ambulance van Nieuw Koffiekamp naar de SEH gebracht. Zijn gezondheidstoestand is stabiel.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het door hem gebruikte wapen is nog niet achterhaald.