Na twee dagen is 77-jarige spoorloos verdwenen reiziger nog niet terecht

De 77-jarige Robbie Grootfaam, die zondag na aankomst op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven spoorloos is verdwenen, is nog altijd niet gevonden.

De familie heeft dinsdag op een aantal plaatsen tevergeefs gezocht naar de man. “Wij blijven hopen, zoeken en bidden”, aldus de ongeruste familie.

Grootfaam is zondag vanuit Amsterdam aangekomen op de luchthaven in Suriname. Volgens de familie was de man een beetje verward en is hij na het ophalen van de koffers ineens spoorloos verdwenen.

De familie zegt dat de man na aankomst door de douane is gegaan. Na het ophalen van de koffers is hij gescheiden geraakt van zijn vrouw en sindsdien spoorloos.

Er was een tip dat hij zondagavond in Cabendadorp is gezien. De familie heeft maandag samen met de politie van Zanderij in het gebied gezocht, maar zonder resultaat.

Volgens camerabeelden heeft Grootfaam buiten de aankomsthal voor het laatst gesproken met de chauffeur van onderstaande wit gelakte bus.

De zoekactie wordt vandaag voortgezet. “Heeft u Robbie gezien of weet u waar hij is, contact ons of de politie”, aldus Jacqueline Van Der Hoorn-Learbuch.