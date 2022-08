Nieuwe SLM-topman kan vanwege corona nog niet aan de slag in Suriname

De door de regering pas aangestelde waarnemend directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Steven Gonesh, zit momenteel in het buitenland en is besmet met het coronavirus. Hierdoor kan hij op dit moment niet naar Suriname afreizen om in zijn nieuwe functie aan de slag te gaan.

Gonesh zal voor de komende twee maanden als directeur waarnemen bij de luchtvaartmaatschappij.

De vorige gevluchte directeur Paul de Haan heeft afgelopen weekend schriftelijk zijn ontslag ingediend. Het contract met hem zal ook ontbonden worden, heeft de Surinaamse regering laten weten in een persbericht. Ook president-commissaris Xaviera Jessurun heeft haar functie ter beschikking gesteld.

Er komt bij Surinam Airways een interim management team dat naast Gonesh bestaat uit John Vrede en Santosh Baidjoe alsook Ganesh Laigsingh die de functie van Jessurun zal waarnemen. Dit team zal de lopende zaken afronden, de dagelijkse leiding voeren en alles in het werk stellen voor een efficiënte transitie naar de nieuwe situatie.

De SLM heeft vrijdag benadrukt, dat de vluchtuitvoering naar de verschillende destinaties, ondanks de huidige ontwikkelingen, gegarandeerd is. Dat houdt in dat het reizend publiek normaal volgens het uitgegeven vliegschema wordt vervoerd. Dit allemaal met de toegezegde ondersteuning van de aandeelhouder, te weten de staat.