Advocaat: ‘Politie went disproportioneel geweld aan tegen verdachte’

De verdachte Fariek K., die door de politie is aangehouden voor het beroven van zijn ex-vriendin, is bij zijn aanhouding ernstig mishandeld. Dit zegt zijn advocaat Derrick Veira tegen de redactie van Waterkant.Net.

Volgens de raadsman is de aangifte van beroving in juni gedaan en pas afgelopen dinsdagavond is zijn cliënt aangehouden. “Hij had me gebeld, waarbij ik de politie voorhield, dat ik samen met cliënt en met de aangeefster naar het politiebureau kom. Zij hebben dat genegeerd. Bovendien is er geen sprake van een beroving”, stelde de raadsman.

Volgens Veira is zijn cliënt vanaf zijn aanhouding in zijn slaapkamer tot voor het politiebureau Munder aldoor mishandeld. De advocaat van verdachte heeft dit allemaal zien gebeuren. Ondanks zijn aanwezigheid hebben diverse agenten de verdachte vuistslagen in het gezicht gegeven en met hun dienstwapens op de borst geslagen.

De raadsman heeft deze zaak reeds voorgelegd aan de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ). De verdachte heeft vanwege de ernstige mishandeling neusfractuur en vermoedelijk ribfracturen opgelopen. Hij werd op donderdag 25 augustus naar een specialist gebracht voor behandeling.

De partner van de verdachte heeft in een boze bui aangifte tegen hem gedaan, waarbij zij later probeerde om deze in te trekken. Maar de politie stuurde haar steeds weg. De verdachte en de aangeefster hebben nog steeds een relatie zegt de advocaat.

Zijn raadsman heeft een verzoek tot invrijheidsstelling ingediend, die op vrijdag 26 augustus 2022 zou worden behandeld, echter is de verdachte na bezoek aan de KNO- arts donderdagavond door het Surinaamse Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld. De advocaat vindt dit disproportioneel gedrag van de politie ontoelaatbaar. Zijn cliënt wordt met alle pijn en fracturen aan zijn lot overgelaten.