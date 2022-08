De Haan met vrouw en kinderen uit Suriname gevlucht

Paul de Haan, directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), is dinsdag met zijn vrouw en twee kinderen uit Suriname gevlucht. De Haan is ondanks een uitreisverbod via Frans-Guyana met een vlucht van Air France naar Parijs vertrokken.

Waterkant verneemt dat de directeur maandag reeds zijn chauffeur naar het hoofdkantoor had gestuurd om zijn persoonlijke spullen op te halen.

Volgens betrouwbare bronnen hadden de autoriteiten sinds vorige week informatie dat De Haan, Prenobe Bissessur en president-commissaris Xaviera Jessurun van plan waren het land te verlaten. Alle drie hebben het Nederlands paspoort.

Beweerd wordt dat de autoriteiten gedraald hebben om actie te ondernemen, waardoor Jessurun en De Haan niet meer in Suriname zijn.

Bissessur probeerde maandagavond naar Miami te vliegen maar werd aangehouden op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Politiewoordvoerder Milton Bisschop laat optekenen, dat Bissessur omstandig bij procesverbaal is verhoord. Hij heeft echter niet de status van verdachte.

Het Nederlands paspoort van betrokkene is ter beschikking gesteld van de procureur-generaal iin verband met het onderzoek. Bissessur mag het land niet verlaten en moet ter beschikking van het onderzoek blijven.