‘Kiesregeling in strijd met bepalingen in Grondwet Suriname’

Tijdens een openbare zitting van het Constitutioneel Hof (CHof) in Suriname, is zojuist naar voren gekomen dat de huidige Surinaamse Kiesregeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod van artikel 8 van de Grondwet.

De Kiesregeling brengt volgens het Chof niet het ‘one person one vote‘ principe tot uitdrukking en is ook in strijd met diverse internationale verdragen waaronder het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM), het internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (BUPO) en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM).

Dit is naar voren gekomen tijdens de persconferentie van het Constitutioneel Hof betreffende Toetsing Artikel9 in Samenhang met Artikel 24 v/d Kiesregeling, welke hieronder terug te zien is.

Eerder had jurist Serena Muntslag-Essed een verzoekschrift ingediend bij het Constitutioneel Hof, waarin zij vroeg om de Kiesregeling onverbindend te verklaren omdat ze van mening is dat het kiesstelsel onrechtvaardig is en moet veranderen.

Een voorbeeld van deze onrechtvaardigheid is dat er tijdens de verkiezing van 2020 in Coronie 1.051 stemmen nodig waren voor 1 zetel, terwijl voor diezelfde ene zetel in Wanica 13.233 stemmen vereist waren.

Dat wijzigingen aan het stelsel gevoelig liggen, bleek ook vorige maand toen ABOP-voorzitter en vp Ronnie Brunswijk tijdens een bijeenkomst van zijn partij fel uithaalde naar advocate Serena Muntslag-Essed. Brunswijk gaf in een toespraak aan dat er straatacties komen als de wijziging van het kiesstelsel wordt voortgezet.