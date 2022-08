Man beschoten na tevoorschijn halen gestolen wapen tijdens ruzie

Diurus M., die donderdagavond door een medewerker van een securitybedrijf beschoten is aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname, werkte voor het bedrijf en had een wapen gestolen.

De verdachte werd donderdagavond aan de Jagernath Lachmonstraat gesignaleerd door zijn ex-collega. Er zou een ruzie zijn ontstaan en op een bepaald moment haalde Diurus het gestolen wapen tevoorschijn.

De ex-collega haalde ook zijn wapen tevoorschijn en schoot gericht op Diurus. Hij liep een schampschot op en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De recherche van Paramaribo heeft de zaak in onderzoek.