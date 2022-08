Grote durotank gestolen van erf Cabendadorp

Een durotank van 600 gallon, die goed is voor meer dan 2.000 liter water, is onlangs gestolen van een woonerf in Cabendadorp.

De hoofdbewoonster is niet te spreken over het voorval. Zij zegt dat er 1 grote en 2 kleine durotanks op het erf zijn en alleen de grote buitgemaakt is. “Deze diefstal is gewoon toppunt van brutaliteit”.

De vrouw kan zich niet voorstellen dat de tank met een hoogte van bijkans 2 meter gestolen is en niets is opgemerkt door de dorpsbewoners.

Zij vraagt zich af hoe de tank onopgemerkt van het erf weggedragen en vervoerd is. Zij heeft sterk het gevoel dat iemand van het dorp achter de diefstal zit.

De durotank is te herkennen door de bloemen en planten die erop zijn geschilderd. De vrouw looft een beloning van 200 euro uit voor de gouden tip. Er kan contact met haar gemaakt worden op het mobielnummer +5978623974.