Brunswijk dreigt met straatacties als men aan kiesstelsel komt

De voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), Ronnie Brunswijk, heeft tijdens de laatst gehouden meet and greet bijeenkomst van zijn partij fel uitgehaald naar advocate Serena Muntslag-Essed. Brunswijk gaf in een toespraak aan dat er straatacties komen als de wijziging van het kiesstelsel wordt voortgezet.

Muntslag-Essed heeft eerder dit jaar een verzoekschrift bij het Constitutioneel Hof ingediend om het kiesstelsel in strijd met de grondwet van Suriname te verklaren. De Surinaamse juriste zegt dat het kiesstelsel onrechtvaardig is.

Bij het huidige kiesstelsel in Suriname, dat dateert uit 1987, telt niet iedere stem even zwaar. In dunbevolkte districten zoals Sipaliwini, Brokopondo, Marowijne en Coronie is het aantal stemmen dat nodig is om een parlementszetel te behalen beduidend lager, ten opzichte van de meer dichtbevolkte gebieden zoals Paramaribo en Wanica.

De ABOP, die een grote aanhang heeft in onder andere Sipaliwini, Brokopondo, Marowijne heeft dus absoluut minder stemmen nodig om een zetel te behalen. Dat was ook duidelijk na de afgelopen verkiezingen toen de NPS landelijk circa 32.000 stemmen behaalde met daarbij slechts 3 zetels, terwijl de ABOP circa 25.000 stemmen behaalde goed voor maar liefst 9 zetels.

Het veranderen van het stelsel naar een situatie van one man one vote betekent waarschijnlijk minder zetels voor de ABOP. Dit is ook de voornaamste reden dat voorzitter Brunswijk fel tegen een wijziging van het kiesstelsel is. In zijn toespraak donderdag in Commewijne waarschuwde hij niet alleen advocate Serena Muntslag-Essed maar ook het Constitutioneel Hof.

Brunswijk vindt dat binnenland bewoners met dit initiatief tegengewerkt worden en dat er hen niets gegund wordt. Verder zegt hij dat het wijzigen zal zorgen voor ‘bruya’ en djugu djugu’.