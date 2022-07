Vermoedelijk dronken DNV’er veroorzaakt zware aanrijding met dienstvoertuig

Een lid van het Directoraat Nationale Veiligheid in Suriname (DNV) heeft vrijdag rond 18.00u een zware aanrijding veroorzaakt aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van de Shri Hanumanschool.

De man die tevens militair is, bestuurde een Ssangyong Musso pick-up en reed volgens bevindingen en waarneming van de politie vermoedelijk onder invloed van alcohol. Hij weigerde mee te werken aan het onderzoek.

Volgens getuigen reed de bestuurder van de Musso roekeloos over de weg. Ter hoogte van de Welgedacht A-weg haalde hij een aantal auto’s links in, door op het rijwielpad te rijden. Hij voegde daarna weer in op de rijbaan maar belandde op de rijhelft van de tegenliggers.

Op de rijbaan van de tegenliggers rijd hij een stuk door. Ter hoogte van de Shri Hanumanschool week een aankomende tegenligger uit om een frontale botsing te voorkomen. Desondanks kwam de pick-up tegen de rechterzijde van de tegenligger aan met als gevolg de aanrijding.

De benadeelde bestuurder raakte door de klap zwaargewond. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Omdat het om een militair gaat is het verdere onderzoek overgedragen aan de Surinaamse Militaire Politie (MP)