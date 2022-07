Guyanees trapt op gaspedaal in plaats van rem en eindigt in kanaal

De buitenlandse bestuurder van deze auto (foto) is vrijdag met zijn voertuig in een kanaal in Suriname terecht gekomen. De man kwam volgens zijn eigen verklaring uit Guyana en parkeerde zijn voertuig voor de Surinaamse Postspaarbank aan de Oostkanaalstraat in Nickerie.

Hij liet eerst zijn vrouw uitstappen om daarna te gaan parkeren. Tijdens het parkeren wilde hij het rempedaal indrukken, maar trapte per ongeluk op het gaspedaal. Hierdoor ramde de auto eerst een Noah busje en belandde daarna in het kanaal.

Het betreft een Nissan voertuig met Guyanese kentekenplaten. De politie van Nieuw-Nickerie was ter plaatse voor onderzoek. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.