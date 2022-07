Vermoedelijk 30 miljoen SRD gestolen door nep-agenten

De twee pseudo politiemannen die donderdag twee security medewerkers op klaarlichte dag beroofden, hebben vermoedelijk 30 miljoen SRD buitgemaakt. Het geld was bewaard in 30 sealed bags, die vervolgens weer in twee grote tassen op de achterzitting van een pick-up waren geplaatst.

De slachtoffers kwamen uit Nickerie en hadden geld geïnd bij verschillende Suribet retailers. Ze reden met een pick-up over de Wayamboweg, toen zij op een gegeven moment werden ingehaald door een grijs gelakt voertuig met daarin twee mannen gekleed in politie-uniform.

Zij sommeerden de inzittenden van de pick-up de Vijfde Rijweg te stoppen en uit te stappen, wat ze ook deden. Tijdens het fouilleren werden hun mobiele telefoons afgepakt en werd hun kleding over hun hoofden getrokken. De slachtoffers werden gekneveld met tiewraps achtergelaten.

De rovers namen het geld van de achterzitting mee en reden weg. De security medewerkers bleven ongedeerd. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De politie van Jarikaba heeft de aangifte opgenomen. Het onderzoek duurt voort.