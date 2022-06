Nep-politieagenten beroven en knevelen Suribet-medewerkers op straat

Twee criminelen gekleed in politie-uniformen hebben zojuist een wit gelakte Toyota Hilux tot stoppen gedwongen aan de Vijfde Rijweg in Suriname. De twee inzittenden werden vervolgens beroofd en gekneveld achtergelaten.

Volgens de slachtoffers zijn ze werknemers van Suribet. Ze waren geld gaan innen toen zij op voormelde straat door de ‘zogenaamde’ politiemannen werden gesommeerd tot stoppen.

Naar zeggen van de medewerkers was een van hen gekleed in een grijze uniform met aspirant epauletten en de andere in een blauwe trui met politie opschrift. Na de daad werden de slachtoffers met tiewraps gekneveld.

De buit betreft een fors geldbedrag, mobiele telefoons en andere persoonlijke spullen. De verdachten reden richting de Kwattaweg. De slachtoffers bleven ongedeerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.