Pick-up knalt tegen woning na inhaalmanoeuvre

Deze pick-up is donderdag aan het eind van de middag tegen een woning geknald bij een verkeersongeval aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname.

Vernomen wordt dat een voertuig wilde afslaan in de Dageraadweg. Op dat moment haalde de pick-up het voertuig in waardoor er een botsing tussen de twee plaatsvond. De bestuurder van de pick-up verloor daarbij de controle over het stuur en knalde tegen de woning.

Een inzittende van de pick-up raakte lichtgewond. Van de woning is de schutting en een deel van het buitenterras vernield.