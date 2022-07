Familie slachtoffer houdt steekgrage verdachte aan en brengt hem naar politie

De 37-jarige steekgrage verdachte Rodney B., die woensdag op de vlug sloeg nadat hij zijn vriendin met een mes aanviel, is door de familie van het 35-jarige slachtoffer L.A. aangehouden en overgebracht naar politiebureau Latour.

Deze man heeft woensdagavond zijn partner na een ruzie met een scherp voorwerp gestoken aan de Jozefweg in Suriname. Na de daad vluchtte hij weg. Het slachtoffer werd per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp vervoerd, waar zij ter observatie is opgenomen.

De man werd donderdag naar de politie van Latour gebracht, die de verdachte aanhield. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.