Vriend valt vrouw aan met mes; slachtoffer loopt steekwonden over heel lichaam op

Een ruzie in de relationele sfeer is gisteravond uitgemond in een vreselijke steekpartij, waarbij een 36-jarige vrouw steekwonden over heel haar lichaam heeft opgelopen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en was bij opname niet aanspreekbaar.

De vrouw, die met haar minderjarige kinderen thuis was, werd woensdagavond door haar vriend met een mes aangevallen aan de Jozefweg in Suriname. De man bewerkte de vrouw over bijna heel haar lichaam met het mes.

De dader is daarna gevlucht en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter. Ze werd met spoed naar de ziekenhuis vervoerd, waar ze volgens de politie van Latour ter observatie is opgenomen.

De Surinaamse politie werkt aan de opsporing van de steekgrage verdachte.