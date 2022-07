Jager ziet neef voor dier aan en schiet op hem

In Suriname is de 47-jarige Dhanradj G. vrijdagavond door hagel uit een jachtgeweer geraakt tijdens het jagen, omdat hij voor wild werd aangezien. Dit gebeurde rond 21.45u in het Loksie Hatti gebied te Para.

Vernomen wordt dat een groep mannen, inclusief het slachtoffer en zijn 61-jarige neef D.G. (61), waren gaan jagen. De neef zag het slachtoffer voor wild aan en schoot in zijn richting. Gelijk daarna hoorde hij gegil van een man. Hij rende in de richting waar het geluid vandaan kwam.

Ter plaatse trof hij Dhanradj aan, die een schotwond aan zijn lichaam vertoonde. De groep reed met het slachtoffer naar de politie van Zanderij en van daaruit naar de Spoedeisende Hulp.

Er is geschoten met een jachtgeweer kaliber 12. Dit wapen is gedekt middels een vergunning en het is in het belang van het onderzoek door de Surinaamse politie in beslag genomen. De gezondheidssituatie van het slachtoffer is niet bekend. Het onderzoek duurt voort.