Eindelijk ook laatste rustplaats voor Inheemsen in Nederland

Tot voor kort had de Inheemse gemeenschap in Nederland geen eigen plek, waar zij volgens eigen gebruik afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Gisterochtend is daar verandering in gekomen door het inwijden van een stuk grond, een eigen begraafplaats op herdenkingspark Westgaarde.

De oorspronkelijke bewoners van Suriname hebben nu eindelijk een plek in Amsterdam Osdorp, voor een uitvaart volgens de eigen rituelen. Een dure reis naar Suriname, was tot voor kort de enige optie om naar wens begraven te worden. Door dit initiatief is het niet meer nodig.

Het is een unicum want nog nooit eerder was er in Europa een laatste rustplaats beschikbaar, die zich specifiek op inheemsen richt. De eerste uitvaarten volgens Inheemse begrafenisriten kunnen vanaf volgende week plaatsvinden.

“Geweldig is het, als je toch ergens in Nederland begraven kan worden op je eigen manier”, aldus pastor Evert van den Bosch een van de drie spirituele inheemse leiders die de grond inwijdde. Bekijk hier ook de reportage van AT5.