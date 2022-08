Weer wegbarricade door bewoners ‘Jamaica’; autobanden in brand gestoken

Bewoners van het gebied aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, dat bekend staat als ‘Jamaica’, hebben vanmorgen de weg gebarricadeerd. Ze hebben onder andere autobanden op de openbare weg geplaatst en die in brand gestoken.

De redactie van Waterkant.Net verneemt ter plaatse dat dit gedaan zou zijn na de dood van een man, die eerder door de politie was neergeschoten. Een broer van de man gaf aan dat de persoon in kwestie afgelopen nacht is overleden.

De politie van Paranam is reeds op de hoogte gesteld. Vernomen wordt dat leden van Regio Bijstandsteam Midden en Surveillance Midden van de Surinaamse politie ook zijn uitgerukt.

Vorig jaar gingen de bewoners ook al ertoe over om de weg te barricaderen.