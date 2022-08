Twee verdachten in moordzaak Perola in vrijheid gesteld

Elvin K. en Sergio V. zijn woensdag door de rechter-commissaris (rc) in Suriname in vrijheid gesteld op verzoek van hun advocaat, terwijl de aanhouding van Richard R. met 30 dagen is verlengd. Het trio werd aangehouden in de zaak, waarbij het slachtoffer Otmar Ansoe het leven heeft gelaten in de nacht van vrijdag op zaterdag 9 juli, na een vechtpartij in bar-dancing Perola.

Advocaat Maureen Nibte, die de verdachten Richard en Elvin juridisch bijstaat, zegt aan Waterkant.Net dat Elvin en Sergio de vechtenden uit elkaar probeerden te halen. Richard erkent het strafbare feit te hebben gepleegd namelijk dat hij het slachtoffer heeft verwond met een mes.

Hij verklaarde dat het slachtoffer Otmar meer bekend als ‘Otti’ hem te lijf ging, nadat het slachtoffer hem aanviel. Otti was Richard 1.500 SRD schuldig en daarover ging Richard tekeer, waarna Otti hem aanviel.

Uit verdediging zou Richard het slachtoffer met een mes hebben gestoken. Nadat zij door Sergio en Elvin uit elkaar zijn gehaald verliet Richard meteen de plek. Later op de dag vernam Richard dat Otti was overleden.

Na de worsteling die met de camera is vastgelegd, kwam het slachtoffer in ademnood en werd door een taxichauffeur naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd. Bij aankomst bleek, dat hij reeds het leven had gelaten.

De behandelende arts bij SEH constateerde, dat het slachtoffer niet ten gevolge van de steekverwonding is komen te overlijden, maar vermoedelijk door een halsfractuur of een kapotte luchtpijp. Het lijk van het slachtoffer was na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Volgens Nibte ontbreekt het obductierapport. Zij verzocht de rechter om haar cliënt Elvin naar huis te willen sturen. De rc ging mee met het verzoek van de geachte raadsvrouw en stelde de twee mannen te weten Sergio en Elvin in vrijheid. Richard blijft vooralsnog aangehouden.