Overleden man in bar door meerdere mensen mishandeld; verdachte meldt zich aan

De 38-jarige Richard R. heeft zich gisteren bij de politie in Suriname gemeld, in de zaak waarbij een man het leven heeft gelaten na een vechtpartij in bar-dancing Perola in de nacht van vrijdag op zaterdag 9 juli.

Op camerabeelden is vastgelegd hoe drie mannen het slachtoffer hard tegen de vlakte werken en hem in een wurgreep houden. Vermoedelijk heeft een van de mannen zijn knie in de nek van het slachtoffer geplaatst. Op basis van die beelden meldde Richard R. zich gisteren bij de Surinaamse politie aan.

Het slachtoffer Otmar Ansoe meer bekend als ‘Otti’ zou in de bar aan de Prinsessestraat betrokken zijn geweest bij een vechtpartij met een andere man. Daarbij liep hij een lichte steekverwonding aan zijn rechter borststreek op. Waarschijnlijk is hij daarna door de mannen mishandeld. De verdachten maakten zich na de daad uit de voeten.

Na de worsteling die met de camera is vastgelegd, kwam hij in ademnood en werd door een taxichauffeur naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd. Bij aankomst bleek, dat hij reeds het leven had gelaten.

De behandelende arts bij SEH constateerde, dat het slachtoffer niet ten gevolge van de steekverwonding is komen te overlijden, maar vermoedelijk door een halsfractuur. Het lijk van het slachtoffer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Richard R. is na afstemming met het OM in verzekering gesteld. Aan de opsporing van de anderen wordt gewerkt. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het onderzoek.