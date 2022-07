Man dood SEH binnengebracht na vechtpartij bij bar-dancing Perola

Otmar Ansoe is afgelopen nacht dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Vernomen wordt dat Ansoe voor aankomst bij de SEH betrokken was bij een vechtpartij met een andere man bij bar-dancing Perola aan de Prinsessestraat. Daarbij had hij een steekverwonding aan zijn rechterborststreek opgelopen. De verdachte maakte zich na de daad uit de voeten.

De behandelende arts bij de SEH constateerde dat het slachtoffer niet ten gevolge van de steekverwonding is komen te overlijden, maar vanwege een halsfractuur. De mannen waren in een worsteling geraakt, waardoor Ansoe begon te hijgen. Hij kwam in ademnood en werd door een taxichauffeur naar SEH vervoerd. Bij aankomst bleek dat hij reeds het leven had gelaten.

De politie van Geyersvlijt was bij hotel Perola en de SEH voor onderzoek. Het lijk van het slachtoffer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Aan de opsporing en aanhouding van de verdachte wordt naarstig gewerkt.