Man dwingt 11-jarige jongen alcohol te drinken en pleegt ontucht met hem

De politie heeft Djaswandkoemar S. dinsdag aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan ontucht met een minderjarige jongen van 11 jaar. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. S. wist enige tijd na de aangifte uit handen te blijven van de politie maar gisteren na uitgewerkte informatie door de Recherche van Paramaribo opgespoord en aangehouden.

De moeder van het 11-jarige slachtoffer heeft op woensdag 25 mei aangifte gedaan tegen Djaswandkoemar op het politiebureau Centrum. Naar zeggen van de aangeefster woont zij op één erf met de verdachte. Zowel de man als haar zoon bevonden zich op 25 mei op het erf, waarbij Djaswandkoemar foto’s zat te maken.

Op een gegeven moment zag de aangeefster de man en de jongen niet meer, waardoor de moeder op zoek ging naar haar zoon. In de woning van de man hoorde zij hoe Djaswandkoemar haar zoon naar zich toeriep en vertrouwde de zaak niet. De vrouw duwde tegen de deur van het huis om die open te krijgen. Deze bleek echter op slot te zijn.

Kort daarna maakte de man de deur open en bij die gelegenheid rende de jongen naar buiten. De moeder vond het gedrag van haar zoon vreemd en vroeg hem wat hij in de woning deed van de erfbewoner. De zoon vertelde toen aan zijn moeder dat hij onder dwang van de man alcohol moest drinken, waarna Djaswandkoemar ontuchtige handelingen met hem heeft gepleegd.

De moeder confronteerde de man direct hiermee, waarbij hij aangaf dronken te zijn en niet wist wat hij deed. De vrouw deed diezelfde dag aangifte tegen de erfbewoner. Toen Djaswandkoemar had vernomen dat er aangifte tegen hem was gedaan, was hij plotseling nergens te bespeuren.

Hij wist geruime tijd uit handen van de politie te blijven, maar op 2 augustus lukte het de leden van de Recherche van Paramaribo de verdachte in het ressort Geyersvlijt aan te houden. Bij zijn voorgeleiding heeft hij ontkent de ontuchtige handelingen met de minderjarige te hebben gepleegd.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Djaswandkoemar hangende het onderzoek in verzekering gesteld.